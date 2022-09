Avec la mise à jour 1.5, les joueurs pourront débloquer Claudia, une grande Exécuteur d'Hykros avec un léger comportement militaire. Sa maîtrise des épées à une main et sa mobilité l'ont propulsée en première ligne d'opérations difficiles, mais elle a été envoyée dans un établissement médical après avoir été gravement blessée lors de l'opération Apocalypse sombre. Claudia arrive dans Tower of Fantasy avec la redoutable Lame Guren, une nouvelle arme avec des capacités de Fracture et de Recharge.

Tower of Fantasy, le MMORPG en monde ouvert à grand succès qui compte plus de 10 millions de joueurs inscrits dans le monde. La mise à jour apporte des événements en jeu, un nouveau raid de boss à 8 personnes, un nouveau personnage, une nouvelle arme et une nouvelle zone à explorer, l'île artificielle.Tower of Fantasy est un jeu gratuit disponible sur le site officiel, ainsi que sur l'App Store et Google Play, et plus tard sur Steam et Epic Game Store.