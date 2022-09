Cette semaine, nous rapportions l’avancée des investigations de la part des autorités britanniques concernant le rachat d’Activision Blizzard. Une nouvelle phase s’ouvre alors de l’autre côté de la manche et pourrait durer jusqu’au mois de mars 2023 au plus tard. Pendant ce temps, les autorités européennes vont se saisir plus sérieusement de l’affaire dans les prochaines semaines, il y a donc peu de chances pour que le rachat soit entériné cette année.



C’est à l’occasion d’une interview avec CNBC que Phil Spencer a été questionné sur les hypothétiques futurs rachats. Est-ce que le deal en cours avec Activision met en pause les rachats futurs ? Comment Microsoft voit-il l’avenir ? Est-ce que la compétition avec Sony fait monter les enchères ? Le patron de Xbox a répondu sans détours, dans la continuité d’une stratégie déjà décrite plusieurs fois dans nos colonnes ces dernières années.



Vous l’avez mentionné, c’est un marché ultra-concurrentiel et je ne pense pas que nous allons appuyer sur le bouton pause de quoi que ce soit.



Tencent est la plus grosse société de jeu vidéo au monde aujourd’hui, et ils continuent d’investir massivement dans le contenu et les studios. Sony dispose d’une part plus grande que nous dans le business aujourd’hui, et ils continuent d’investir également.



Quand on regarde les investissements que nous réalisons, vous voyez que c’est un marché très, très concurrentiel. Nous visons d’être un acteur majeur dans ce domaine. Nous voulons délivrer du contenu de haute qualité pour les joueurs et nous allons rester actifs, qu’il s’agisse d’investir dans nos équipes en interne qui créent déjà de grands jeux que les gens adorent, ou de nouveaux partenaires



L’une des choses que j’adore en venant ici à Tokyo, ce sont les développeurs que je rencontre, les nouveaux partenariats que nous menons tels que celui avec Kojima Production, ou encore parler à des partenaires existants [...] et s’il s’agit de travail autour des fusions et acquisitions, nous sommes actifs sur le sujet aussi. Donc le travail que nous avons n’est jamais terminé. C’est un marché compétitif, et je veux être sûr que Xbox est au premier plan de cette compétition.





L'article complet dans le lien ci dessous.

Merci d'éviter les trolls en tout genre et d'avoir de vrais échanges