Ça y est, c'est confirmé : Deathloop, la dernière réalisation d'Arkane Studios, jusqu'ici exclusive à la PS5 pour qui est du marché consoles, arrivera sur Xbox Series et dans le Game Pass dès le 20 septembre prochain.C'est Dinga Bakaba lui-même qui s'est chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux possesseurs de consoles griffées Xbox durant la conférence tenue par Microsoft à l'occasion du Tokyo Game Show. L'exclusivité PS5 aura donc tenu un an puisque le titre est paru sur la console de Sony le 14 septembre 2022.

Who likes this ?

posted the 09/15/2022 at 10:27 AM by liberty