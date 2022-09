C'était un auteur complet de ses films, il en est fréquemment à la fois le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste, et il en maîtrise le montage. Il y apparaît occasionnellement, parfois dans un petit rôle, parfois non comme acteur mais comme sujet intervenant. Producteur et écrivain, il est aussi critique de cinéma et théoricien du cinéma.Comme Éric Rohmer, François Truffaut, Claude Chabrol, Jacques Rivette, Jean-Luc Godard commence sa carrière dans les années 1950 comme critique de cinéma.Jean-Luc Godard, père de la Nouvelle Vague, qui s'est éteint mardi à 91 ans, a eu recours à l'assistance au suicide, a confirmé le conseiller de sa famille à l'AFP. "M. Godard a eu recours à l'assistance légale en Suisse d'un départ volontaire, suite à de multiples pathologies invalidantes selon les termes du rapport médical",Pour les fans de cinéma, vous savez qui était ce très grand ! Et pour les autres :RIP MONSIEUR GODARD