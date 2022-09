Voici l'adresse de mon blog dédié à la traduction de livre (géopolitique, finance, scandales etc.).Lien : https://taketheredpill.sussudio.ovh/ Chaque jour, un nouveau chapitre. En ce moment, c'est le livre "Target: China: How Washington and Wall Street Plan to Cage the Asian Dragon" de F. William Engdahl pour ceux qui aiment la géopolitique.Pas mal de livres que je vais traduire comme "Big Pharma, Big Greed", "Princes of the yen", Myths, lies and oil wars", "Manifest Destiny", "Currency War" et plein d'autres.Un autre blog suivra pour le retrogaming, histoire de partager les bons liens disons HUMHUM et mes tutoriaux