Bonjour à tous, je vais depuis très longtemps sur GK mais je viens tout juste de m'inscrire.En attendant les évenements chargés de ce week-end, je vous propose d'aller jeter un coup d'oeil au premier épisode de la série d'animation que je fait en tant. Je précise car je n'ai fait aucune étude dans ce milieu et ce n'est pas mon activité principaleMerci ✨

posted the 09/09/2022 at 06:26 PM by duckancel