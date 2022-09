En un mot : FONCEZ!!!!!Les télévisions d'aujourd'hui n'ont plus de prise YUV et encore moins de prise péritel donc ce périphérique est PARFAIT pour jouer à la PS2 dans les meilleures conditions.Mais par pitié, procurez vous une carte mémoire avec FreeMCBoot, OPL et GSM pour en profiter au maximum et suivez pas les conseils débiles de certains youtubeurs du net qui restent bloqués sur le 480i/576i par défaut....J'ai testé rapidement Virtua Fighter 4 Evolution en mode 1080i (avec GSM) et j'ai pas ressenti de latence en particulier. C'était net, trop net carrément vu que les pixels apparaissaient bien en clair.Moi perso, je reste sur ma bonne vieille PS2 Slim avec ce périphérique et mes jeux en partage via le protocole Samba. Largement mieux que cette usine à gaz de PCSX2.Il coûte 4-5 euros sur Aliexpress. Je me suis repris des câbles SCART Wii/PS2, un Wii2HDMI, des dongles DP/HDMI avant la flambée des prix (euro qui chute et c'est pas fini).N'oubliez pas, la PS2 Slim est une console économe en énergie, elle vous tiendra compagnie cet hiver contrairement à la PS5/XSX