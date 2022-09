Belle surprise ce mercredi pour les anciens comme moi !Un véritable coffret vinyle de 3 disques a été annoncé pour l'animé culte Space Adventure Cobra (oui, l'anime des années 80), soit la quasi intégralité des musiques composées par le grand Yuji Ohno et Kentaro Haneda !En prime, un shikishi est offert pour les premières préco.C'est beau ! Les génériques japonais étaient sublimes !

posted the 09/07/2022 at 01:24 PM by nekopirate