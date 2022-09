Je vous laisse lire et vous faire votre propre opinion. J'ai ma petite idée sur les motivations des vicelards aux commandes mais détruire l'industrie européenne ça me dépasse complètement, c'est le summum de la félonie, de la haute trahison.C'est un article à titre informatif. Je ne répondrait pas aux énergumènes, tout ce que je fait c'est partager des infos cruciales qui vous permettront de prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est sympa le virtuel mais quand la facture d’électricité fera x8 on commence à redescendre sur terreC'est écrit par le célèbre géopolitologue William F. Engdahl, une sommité dans son domaine.Sachant que pas mal de membres du site ont des consoles et des PC gamer énergivores, vous devriez être les premiers intéressés sur ce qui se passe actuellement pour ne pas vous retrouver b.... dans quelques mois.Ceux qui ont une Switch, vous êtes OKLMMoi la question que je me pose c'est à quoi servent ces putains de centrales nucléaires si au final on subis les mêmes hausse de prix que les voisins alors qu'on nous a bassiné depuis des lustres quelles sont le fondement de notre indépendance énergétique.Juste comme ça mais j'ai fait une recherche sur les prix de l'essence et du kwh en Algérie à titre de comparaison. C'est pas le même niveau de vie mais c'est intéressant à titre d'informations :- 0,32 cts le litre d'essence (0,15 cts lors de mon voyage en 2013 de mémoire),- 0,015 cts le kwh (0,1740),Bref, je vous est sélectionné le passages les plus intéressants :- La plupart des prix du gaz étaient fixés dans des contrats à long terme pour la livraison par gazoduc,- Le principal fournisseur, la société russe Gazprom, approvisionnait l’UE, et plus particulièrement l’Allemagne, en gaz dans le cadre de contrats à long terme indexés sur le prix du pétrole,- Jusqu’à ces dernières années, presque aucun gaz n’était importé par des navires GNL,- À partir de 2016, les producteurs de gaz américains ont commencé une expansion majeure de la construction de terminaux d’exportation de GNL,- Depuis les années 1980, les banques de Wall Street, dirigées par Goldman Sachs, ont créé un nouveau marché du « pétrole papier », ou commerce à terme et dérivé de futurs barils de pétrole,- Ces mêmes intérêts financiers puissants travaillent depuis des années à la création d’un marché du « gaz papier » mondialisé similaire, avec des contrats à terme qu’ils pourraient contrôler,- Le 28 août, le ministre allemand des Finances Christian Lindner, seul membre du cabinet issu du parti libéral (FDP), a révélé qu’en vertu des termes opaques des mesures complexes de réforme du marché de l’électricité de l’UE, les producteurs d’électricité d’origine solaire ou éolienne reçoivent automatiquement le même prix pour leur électricité « renouvelable » qu’ils vendent aux compagnies d’électricité pour le réseau que le coût le plus élevé, c’est-à-dire le gaz naturel !,- Habeck fait tout pour construire l’agenda vert et éliminer le gaz et le pétrole ainsi que le nucléaire, les seules sources d’énergie fiables à l’heure actuelle. Il refuse d’envisager la réouverture de trois centrales nucléaires fermées il y a un an ou de reconsidérer la fermeture des trois autres en décembre. Alors qu’il déclarait dans une interview à Bloomberg : « Je n’aborderai pas cette question de manière idéologique », il déclarait dans la foulée : « L’énergie nucléaire n’est pas la solution, c’est le problème ».L'article complet.Traduction francaise : https://reseauinternational.net/larmageddon-energetique-de-leurope-vient-de-berlin-et-de-bruxelles-pas-de-moscou/ Lien d'origine : https://journal-neo.org/2022/08/31/europe-s-energy-armageddon-from-berlin-and-brussels-not-moscow/