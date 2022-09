"Le quidditch n'est pas jouable dans l'Héritage de Poudlard. Cependant, le vol en balai pour la traversée et les défis de course de balais font partie du jeu. Les joueurs peuvent également piloter des balais pour explorer des lieux nouveaux et familiers autour du château de Poudlard", explique-t-on dans la FAQ de L'héritage de Poudlard (merci, VGC). "Le vol sur balai est une méthode de déplacement dans L'héritage de Poudlard et il existe également des courses de balais. Les joueurs peuvent suivre un cours de vol pour maîtriser le maniement du balai.