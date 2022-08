C'est peut-être le début d'une opération a grande échelle, mais au japon, la hausse des prix de la PS5 fait grincé des dents quelques joueurs qui ont décidés de le faire savoir sur les réseaux sociaux.Les fans japonais de FFXVI n'ont pas encore acheté la console et cette augmentation ne leur donne pas envie de se procurer la PS5 et du coup, ben ils demandent que la version PC (steam et Epic) ainsi qu'une version PS4 arrive rapidement. Rien que ça...A voir si ça va prendre de l'ampleur dans les prochains jours/semaines et si Sony (et dans une moindre mesure Square Enix) va entendre les joueurs japonais...