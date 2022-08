Quelques news que je vous partage côté hack.CERBIOS est un nouveau bios en destination des puces pour la première Xbox. La grosse nouveauté c'est qu'il permet d'ajouter de plus gros disques dur (jusqu'à 16 To) au lieu de la limite de 2 To.Les turques de Beharbros ont conçu un adaptateur HDMI pour Xbox (déjà en rupture de stock) qui sera je pense celui qu'on attendais tous. Pour ma part, je vous ferait un retour lorsqu'il y en aura en stock.La killer app de la console côté hack. Autant dire qu'avec son gigantesque catalogue et une baisse de prix progressive, elle risque de devenir la remplaçante de la Xbox dans le cœur de fans de retrogaming.

posted the 08/19/2022 at 09:27 AM by sussudio