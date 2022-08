Le mec a les mots pour décrire ce que je ressent depuis des années . Outre la baisse de qualité des films, il pointe du doigt que la relève n'est pas au rendez-vous, que les exigences du public sont en baisse (manque de culture cinématographique ?) et que le cinéma numérique n'a pas apporter que du positif.Il fait référence à une certaine idéologie sans la nommer mais bon je vais me taire

Who likes this ?

posted the 08/19/2022 at 12:29 AM by sussudio