Bon c'est ma période rétroVoici la liste des jeux patché en anglais par les fans sur Sega Saturn. Il y en a environs une trentaine.Ne pas oublier qu'en français on a Enemy Zero et Panzer Dragoon SagaVoici la liste pour ceux que ça intéresse :- Bulk Slash (Japan) [T-En by Bulk Slash English Localization Team v1.001] [Undub],- Bulk Slash (Japan) [T-En by Bulk Slash English Localization Team v1.001],- Castlevania - Symphony of the Night,- DeathMask,- Dragon Force II - The Godforsaken Land,- Drift King - Tokyo Highway Battle '97,- EGWord,- Falcom Classics,- Fire Pro Gaiden Blazing Tornado,- Fire Prowrestling S - 6Men Scramble,- Grandia,- Gungriffon II,- Langrisser III,- Linkle Liver Story,- Lunar - Silver Star Story (Japan) [T-En by TrekkiesUnite118 v1.5.1] [Sub Edition],- Lunar - Silver Star Story (Japan) [T-En by TrekkiesUnite118 v1.5.1a] [Dub Edition],- Lunar - Silver Star Story Complete (Japan) [T-En by Mr Conan v0.74] [req Video CD Card],- Magic Knight Rayearth (USA) [Un-Worked Design by Supper v0 (15-03-2017)],- Magical Night Dreams - Cotton 2,- Ninja Penguin Manmaru,- Ogre Battle - The March of the Black Queen,- Phantasmagoria,- Policenauts,- Sakura Wars,- Sega Ages - Castle of Illusion Starring Mickey Mouse and QuackShot Starring Donald Duck,- SegaSaturn FDD Operator,- Shining Force III,- Shoujo Kakumei Utena - Itsuka Kakumei Sareru Monogatari,- Tokyo Highway Battle '97,- Valhollian,- Vampire Savior,- Vandal Hearts - The Lost Civilization,- Wachenroeder,- Yumimi Mix Remix,