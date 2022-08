Je suis en train de me refaire un romset personnalisé pour différentes consoles et c'est fou de voir qu'en 2022 la Sega Saturn est l'une de celles qui a le mieux vieillis parmi les consoles des années 90.Oui je sais, elle a un catalogue composé en grande partie de jeux 2D mais les jeux 3D sont pas si choquant que ça en comparaison de la PS1.Ça me manque l'époque du trip Saturn/PS1/N64 ou Xbox/Gamecube/PS2. Chacune avait sa propre identité et son catalogue spécifique, rien à voir avec le cirque actuelTop des meilleurs jeux en import jap qui m'a pas mal aider à constituer mon romset.Les 30 plus beaux jeux 2D de la consoleTop 100Liste des shoot'em up de la console, domaine dans lequel excelle la console comme la Megadrive.