Un nouveau mode FIFA Ultimate Team a été ajouté pour FIFA 23 - FUT Moments. Nous vous présentons ici tout ce que vous devez savoir à son sujet.EA n'est pas étranger à l'ajout de nouveaux modes à FIFA Ultimate Team. Tout au long du cycle de vie d'Ultimate Team, EA a ajouté FUT Draft, Division Rivals, FUT Champions et bien plus encore. Pourtant, la bande-annonce de FIFA 23 Ultimate Team a révélé que nous allions recevoir un tout nouveau mode sous la forme de FUT Moments.Retrouvez toutes les astuces sur le blog fifa 23 FUT Moments est un nouveau mode solo dans lequel on joue pour obtenir des "étoiles", une nouvelle monnaie du jeu qui peut être échangée contre des packs et d'autres objets.Tout cela est extrêmement excitant pour tous les fans de FIFA, alors plongeons dans le vif du sujet. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau mode de jeu de FIFA 23 - FUT Moments.Lire la suite : FIFA 23 : date de sortie, précommande, clubs pros, Volta, mode Carrière, couverture et tout ce que nous savons à ce jour.Qu'est-ce que FUT Moments ?FUT Moments, la toute nouvelle expérience solo d'EA, propose une nouvelle façon de jouer à FIFA Ultimate Team et de gagner des récompenses. FUT Moments se concentre sur des scénarios courts et amusants, avec des défis variés.Dans les moments FUT, vous gagnerez un nouveau type de monnaie, les étoiles FUT, qui peuvent être échangées contre des objets et des packs dans la galerie d'étoiles des moments.Comment fonctionnent les Moments FUT ?Vous commencerez chaque Moment en sélectionnant une histoire. Chaque histoire sera basée sur des thèmes saisonniers, des campagnes FUT ou des événements réels du passé ou du présent du football.Certaines histoires seront limitées dans le temps et devront être complétées avant leur expiration, tandis que d'autres seront disponibles tout au long de FUT 23.Chaque histoire comprend des chapitres et des groupes de jeu thématiques qui contiennent les Moments.Vous commencerez toujours avec au moins un chapitre déverrouillé dans une histoire, tandis que d'autres pourront être verrouillés, vous obligeant à collecter un nombre spécifique d'étoiles FUT dans les chapitres déverrouillés de cette histoire pour pouvoir la déverrouiller et continuer.Les Moments sont les scénarios individuels que vous allez jouer. Voici comment ils fonctionnent :Les Moments comportent un à trois défis que vous devez relever pour terminer le Moment et gagner les étoiles FUT associées.Ils ont tous un point de départ dans le jeu, comme un coup franc, une remise en jeu ou au milieu d'un scénario d'attaque ou de défense, qui définira comment vous commencerez à tenter le défi.Les moments ont au moins un niveau de récompense, et certains peuvent en avoir jusqu'à trois, offrant respectivement une à trois étoiles FUT.Vous pouvez commencer par le niveau de récompense le plus bas et progresser, en gagnant une étoile FUT pour chaque niveau de récompense atteint, ou vous pouvez tenter le niveau de récompense le plus élevé pour gagner toutes les étoiles FUT non gagnées pour ce moment en une seule fois.Les différents niveaux de récompense peuvent modifier des éléments tels que les exigences de l'équipe, le temps nécessaire à la réalisation ou la difficulté de l'IA du CPU, selon que vous augmentez ou diminuez le niveau de récompense.Vous devrez terminer tous les défis dans le temps imparti, sinon vous devrez réessayer.Vous pouvez rejouer un Moment déverrouillé à tout moment. Cependant, vous ne pouvez gagner les étoiles FUT associées qu'une seule fois pour chaque niveau de récompense.Si vous terminez tous les moments et tous les niveaux de récompense d'un chapitre, vous recevrez un bonus d'étoiles FUT.étoiles FUT.Étoiles et récompenses FUTEn progressant dans les Moments FUT, vous gagnez des étoiles FUT, une nouvelle monnaie qui peut être échangée contre des récompenses dans la Galerie d'étoiles des Moments. Les étoiles FUT n'expirent pas ; vous pouvez les utiliser au fil des saisons dans FUT 23.Il y a deux façons de gagner des étoiles FUT :Terminer des momentsSi vous terminez tous les moments et leurs niveaux de récompense associés dans un chapitre, vous obtiendrez la récompense de groupe, un nombre bonus d'étoiles FUT.À la fin de chaque moment, vous verrez quels défis vous avez relevés et, si vous avez réussi, combien d'étoiles FUT vous avez gagnées.Galerie d'étoiles FUTUne fois que vous aurez terminé plusieurs Moments et que vous aurez gagné quelques étoiles FUT, vous pourrez vous rendre dans la Galerie des étoiles FUT. Vous y trouverez une variété de récompenses disponibles toute l'année, ainsi que certaines récompenses disponibles uniquement pour une durée limitée.Certains Moments peuvent exiger que vous utilisiez des joueurs spécifiques, comme Kylian Mbappé, pour participer à un Moment. De temps en temps, EA proposera ces joueurs en tant que Prêts dans la Galerie des Étoiles FUT pour zéro Étoile FUT afin de vous aider à remplir les exigences de l'équipe.