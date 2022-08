Venant de Charlieintel donc très sérieux. Ce qui nous ferait MW2 le 28 octobre et Wz2 le 16 .bon courage si ya des jeux qui sortent dans cette fourchette. A confirmé bien entendu. Ça serait pas mal car le lancement va être costaud et éviter de sortir ça pendant les vacances c'est bien . Vivement en tout cas ...! https://twitter.com/charlieINTEL/status/1559641140801986562

posted the 08/17/2022 at 06:36 AM by denton