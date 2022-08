La PlayStation 5 et la Xbox Series X sont arrivées il y a plus d'un an et demi. Mais où sont les jeux? Le jeu vidéo est-il mort comme Mufasa dans le Roi Lion? Nos deux experts tentent de décrypter la situation du média le plus lucratif de tous les temps. Et comme l'a dit Brad Pitt dans Fight Club "Tout est foutu.".