Voici mon homelab définitif composé de mini PC de marque Dell Optiplex avec 8 Go de mémoire vive, des SSD de 240 Go ainsi que des processeurs i7-4785t et Xeon E3-1265l v3.J'ai eu ces mini PC au prix dérisoire de 115 euros alors que le i7-4785t à lui seul vaut 85 euros.Pas de cluster Proxmox VE pour le coup car empilé les uns sur les autres, ça chauffe pas mal (d'où l'écart entre les appareils sur la photo) et le débit de la carte réseau est vraiment faible pour faire de la migration en direct. Seul un poste est allumé en permanence pour les besoins du blog tech2rue, les autres sont en WOL (Wake-On-LAN) si besoin.J'ai moins de possibilités d'évolution qu'avec les Dell Optiplex SFF mais ils sont plus silencieux, plus économes en énergie, le gain de place est non négligeable et surtout je peux utiliser le circuit graphique Intel HD pour du passthrough (transcodage avec Plex/Jellyfin, exécuter des distributions Linux bureautique, divertissement avec Kodi/Batocera).Avec 16 Go de mémoire vive et des SSD de 512 Go/1 To, ce serait le top en terme d'évolution.Bref, vu le carnage énergétique que ça va être en fin d'année, vaut mieux la jouer fineNiveau benchmark, voici ce que ça donne avec Batocera. J'ai juste à créer une machine virtuelle Batocera sous Proxmox VE et à lui donner accès au circuit graphique intégré (Intel HD 4000). C'est une solution géniale car ça m'évite de devoir sacrifier un appareil pour cette distro. Pour les roms, un simple partage avec le protocole SMB ou NFS suffit.Faudrait d’ailleurs que je tente l'expérience du 15Khz avec ce tutorielLes autres vidéos sont basés sur d'autres modèles mais c'est similaire vu que c'est basé sur des processeurs Intel 4th gen.