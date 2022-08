Dans le monde occidental, dont l’économie est basée sur l’augmentation et la chute de la valeur des monnaies en fonction des phases de récession, un pays a décidé d’aller à contre courant. Le modèle Japonais a su rendre le Yen anti-fragile et faire du pays du soleil levant la nation la moins endettée du monde. Cependant, cela fait maintenant des mois que le Yen s’effondre. Est-ce là seulement un simple perturbation dans le marché mondial, vouée à se rétablir? Ou bien, s’agit-il d’un réel changement de paradigme économique? C’est ce que nous allons voir aujourd’hui!

Who likes this ?

posted the 08/14/2022 at 09:37 AM by sussudio