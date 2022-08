Il y a prés de 20 ans, un jeu allait tout simplement pulvérisé tout les codes de notre médium favori et le marqué de son empreinte.Metal Gear Solid 2 semble être un jeu oublié de tous en 2022. Pas étonnant, il est à mille lieux de la masse de jeux conçu pour abrutir les masses.À l'heure où l'on parle de GAAS, de GOD, de NFT et que sais-je d'autres conneries, Metal Gear Solid 2 lui est un jeu qui pousse la réflexion à un niveau qui est encore inégalé à ce jeu pour un jeu vidéo.Je le considère (sans être réducteur) comme le Akira ou le Ghost in the Shell du jeu vidéo tant son propos est plus que d'actualité et d'une profondeur insoupçonné.J'irai même jusqu'à dire que sans ce jeu, je me serait jamais intéressé à la géopolitique, aux relations entre les nations, au nucléaire, au complexe militari-industriel, aux sociétés secrètes, aux think thanks et surtout à des sujets aussi profond que la transmission des gènes et de la culture aux générations futures.Je n'aurai pas été le même homme et malgré que je HAIS le Hideo Kojima d'aujourd'hui qui est égocentrique jusqu'à l’excès, je le remercie d'avoir produit ce chef d'oeuvre car cela a permis à un gars des cités qui n'avait pas du tout le goût à la lecture à s'intéresser à des sujets plus sérieux et à s’instruire davantage.Ce jeu, c'était une ouverture pour moi vers de nouveaux horizons intellectuels.En clair, Hideo Kojima a respecter notre intelligence et ça, ça n'a pas de prixNote : il y a eu des jeux marquants pendant ces 20 dernières années, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dis mais clairement, MGS2 est au sommet parmi les jeux des décennies 2000-2010.