Je sors de la salle. Le film est vraiment bien. Au delà d'aimer One piece, ce film rappel beaucoup BELLE.Si vous aimez One Piece c'est un des meilleurs film de One piece, si vous aimez les chansons Japonaise c'est aussi fait pour vous.Y a des petits trucs qui me chiffonne juste sur quand ce passe exactement le film par rapport au manga, mais bon c'est pas grave