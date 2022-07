Salut, J'aimerai créer un compte Steam pour jouer sur le Steam cloud à quelques jeux seulement ( prochain en date Spiderman remastered). Est ce que c'est comme le gamepass c'est à dire que n'importe quel PC suffit pour jouer vu que c'est en cloud? Car j'aimerai y jouer via mon PC portable. Merci d'avance et bon game .

Who likes this ?

posted the 07/31/2022 at 09:25 AM by effect