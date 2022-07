Haaaa l'énergie, c'est le sujet du moment avec les restrictions d'énergie qu'on risque de subir pendant cet hiver.Êtes-vous prêt à réduire votre consommation énergétique (et de nourriture) quitte à moins jouer devant l'écran cet hiver et à faire des efforts pour soutenir le pays ?Je pense faire du footing cet hiver et moins être devant les écrans, c'est ma nouvelle résolution et puis, vu que nos économies vont s'écrouler par manque d'énergie, je vais sans doute revenir aux bons vieux livresJe me demande si on aura droit à des coupures d'électricité ou à un pass énergie. T'imagine le gars avec son PC gamer avec sa grosse RTX jouant en 4K et qui se retrouvera dans le noir complet ?J'ai bien fait de prendre une 3DS et une Wii U. Nintendo et l'efficience énergétique