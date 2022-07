Auchan via un nouveau compte avec le code : BIENVENUELivraison point relais : 54,99€Livraison à domicile : 55,99€Débit à l'expéditionJ'attends Carrefour, ça sera moins cher je penseHS : je serai moins présent maintenant, nouveau taf dans le domaine bancaire dès lundi en CDI (je vais pouvoir compter l'argent, mode Picsou, j'essaierai de faire 2/3 live par mois, surtout lors des nouvelles sorties uniquement, donc actuellement j'ai aucun jeux sur XSS, j'ai terminé As Dusk Falls hier, super jeu. Et sur PS5, j'ai rien actuellement, uniquement Stray que j'ai testé hier 1h puis désinstallé... J'attends TLOU du coup. Sinon ce soir je pars à Bruges 2jours, je vais filmer là bas avec mon nouveau gimbal mais je n'aurai pas le temps de monter la vidéo, donc je la sortirai quand j'aurai le temps vers octobre / Novembre. Ça sera super stable, avec des beaux plans. On monte en qualité ! Apparemment on appelle Bruges la Petite Venise ... On verra si c'est bien. En tout cas, rien à faire en attendant TLOU le 2/09 .... Si ça intéresse des gens concernant Bruges, j'ai réservé ya 2jours, donc vraiment deux jours avant le départ, il faut compter pour le transport depuis Lille 26€ aller retour pour deux (en tout) et 104€ (2 nuits). Donc c'est pas cher. Désolé pour le HS