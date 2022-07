Voici un lien qui va vous permettre de mieux comprendre les différences entre les différents formats de compression.Le lien : https://emulation.gametechwiki.com/index.php/Save_disk_space_for_ISOs Pou ma part, j'utilise le format CHD (bien connu des amateurs de MAME) qui permet de compresser ses disques de manière significative (proche du format 7z) tout en étant jouable via les émulateurs.De plus, il permet de revenir au format d'origine si nécessaire ainsi que de vérifier l'intégrité des fichiers.Pour ceux qui ne le savent pas, les émulateurs permettent de simuler le comportement d'une machine physique, très utile pour garder une trace logique et pour conserver l'histoire de notre médium favoris.Ça devrait surtout intéresser les joueurs de Gamekyo ayant une immense bibliothèque et qui souhaite conserver leur jeux au format numérique avec le meilleur format de compression possible. On sais jamais, un vol est si vite arrivéBien sûr, aucune incitation au piratage, loin de moi cette idée. Le copyright qui est une invention 100% occidentale est sûrement la meilleure chose qui soit arrivé pour permettre aux industriel de mono....pardon, aux créateurs (il n'y en a qu'un d'ailleurs) de pouvoir toucher des droits d'auteurs même des décennies après sans en branler une (mince je rechute!!!).Plus sérieusement, on aurait du mettre en place le copyright du temps des croisades, ça aurait éviter à ces sales pirates des abbayes (le Chaos Computer Club de l'époque) de pirater les livres en arabe pour les traduire en latin et en langue vernaculaire pour diffuser la connaissance en Occident sans verser de redevance aux créateurs de contenusC'est de l'humour, je ne le pense pas évidemment hummmmmmm