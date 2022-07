Avez-vous des jeux à me conseiller dans les genres suivants :- Stratégie de type jeux de guerre comme Total War avec des contextes historique crédible,- Gestion de type Sim City ou Railroad Tycoon,- Simulation (train, automobile, locomotive etc.) et si possible savoir s'il existe des accessoires pour plus d'immersion (volant, panneau de train),L'idée serait d'habituer mon fils à jouer à des jeux de ce type pour qu'il puisse développer son sens de la stratégie et de la gestion car j'ai remarquer avec un pote d'enfance qui en était friand que ça l'avait pas mal aider dans sa carrière professionnelle.J'ai pas les moyens de faire comme les gars de la Silicon Valey et mettre mes enfants dans des écoles anti technologiePuis voir un père devant son PC pour le travail et lui expliquer que je lui interdit tout ça, vachement crédibleDonc pas d'interdiction d'écran ou de jouer mais des limitations dans le temps de jeu ainsi que des genres bien précis pour ne pas l'abrutir.Entre autre, cette vidéo m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je revois ma position sur le sujet des jeux de stratégie.