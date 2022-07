Comme beaucoup par sa DA, le jeu ne m'intéressais pas trop, ce week-end je lui ai donné sa chance et … c'est vraiment une très bonne expérience.Un mix entre Life is strange/Walking dead au niveau du gameplay, les choix présentés comme sur Detroit Become Human... beaucoup de conséquences à travers les choix, des personnages et histoire, sujets inspirés de série dramatique US (Son of Anarchy par exemple pour ne citer que cette magnifique série)Je ne dis pas que certains personnages ne sont pas des caricatures, mais ca permet de s'immerger encore plus dans l'histoire. Je ne l'ai pas encore finis, je savoure. Si vous avez le game pass, lancez le au moins en cloud histoire de voir si vous lui donnez sa chance ou non, parce que c'est une très bonne surprise !Et la DA on si fait très bien à force de jouer. Le jeu d'acteur est très bon (Les voix VF sont vraiment bien choisies par exemple)