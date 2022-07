J'ai le Mi9 depuis mai 2019 et ma femme le Oneplus 6 depuis Septembre 2019, ça fera plus de 3ans donc avec les mêmes smartphones. Il est temps de changer.On compte acheter chacun l'iphone 13 (128gb c'est suffisant) en fin d'année (en profitant d'une petite baisse du prix suite à la sortie du 14), probablement durant le black friday avec changement de forfait également, on prendra chacun le 220go 5G d'Orange (sauf si il y a d'autres forfaits d'ici là ...).Je parle bien du 13 et pas 13 pro ou max (hors budget)La batterie tient bien ? Pour les photos / vidéo, ça vaut quoi en face du Pixel 6 Pro et Galaxy S22 ultra, et de nuit ?? Le plus important pour moi, c'est d'avoir un smartphone qui fait des super vidéos et éventuellement photos.