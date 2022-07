Objectif grand angle / macro pour la caméra et le stabilisateur Zhiyun Crane m2Je testerai ça en extérieur ce week end.Pour l'instant c'est donc ce setup :Et en fin d'année, j'ajoute ceci :ça ne coute rien mais pas l'utilité de l'avoir maintenant, j'achèterai ça en même temps que l'iphone 13 en fin d'année, du coup 2 setup différents selon ce que je souhaite faire ....à l'heure actuel, si je devrais choisir un forfait, je prendrai le 220go 5G d'orange (car oui je changerai de forfait en même temps, j'ai un forfait 4g actuellement). Le multi sim internet, ça va être top si j'ai les deux smartphones sur le ZhiyunSoit l'iphone en principal et mon xiaomi mi9 sur le "bras" supplémentaire.ou soit la caméra uniquement.