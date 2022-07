Ça fait bizarre de se dire qu'en 2022 l'émulation Xbox est devenu plus que optimale.La Xbox où la console reine des FPS, des jeux de caisse et des jeux multi-support avec 480p systématique.Perso malgré son poids et le bruit, je préfère jouer aux jeux Xbox sur le support d'origine. Je sais pas comment expliquer mais je dois ressentir une certaine nostalgie qui me bloque côté émulation.Tout est déjà sur le disque dur et puis faut pas oublier que le but de Microsoft, c'était vraiment un PC optimisé pour lancer des jeux sous DirectX et elle faisait vraiment le job.Idem pour la PS2, je préfère encore me taper des graphismes pourris mais une stabilité à toute épreuve. J'ai tellement passer de temps à régler les jeux sur PCSX2 que j'ai vite abandonner.Mais vu que c'est une console à faible tirage (20 millions d'exemplaires vendus), ça va faire découvrir le catalogue de la machine au plus grand nombre et c'est parfait pour la conservation.