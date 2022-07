Au cours du week-end, j'ai été invité à tester un test fermé d'Insignia - le remplacement de Xbox Live 1.0 pour les consoles Xbox originales. Dans cet épisode, nous examinons de plus près le service, ses performances et ce à quoi il faut s'attendre lorsque le service sera lancé dans un avenir proche !

Like

Who likes this ?

posted the 07/18/2022 at 12:22 PM by sussudio