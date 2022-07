Comme je l'avais dis sur mon dernière article, cette fois ci place à la PS VITA.Quelques chiffres :Le full set c'est 231 jeux physique sortie entre le Japon, l'Asie, les USA, le Canada, l'Espagne, la France, l'Angleterre… Faut se renseigner un peu pour trouver quel pays à quoi comme exclusivités physiques.... Et bien sûre beaucoup plus de jeu en Démat...Injustement boudée par les "gamers", puis abandonné par Sony, la console est passée de console pour tous à console de niche....Quelques joueurs sur le site l'ont bien squattée comme Hyoga ou Narukamisan (devenu pro Switch ! depuis le temps, il a rejoint Suzukube) ou moi. C'est sur VITA que j'ai découvert la série Persona par exemple.La vita c'est beaucoup beaucoup de jeux sorties aussi sur PS3, PS4 ou PC. Beaucoup de jeux ont aussi retrouvé le chemin de la Switch.Il n'y a plus beaucoup beaucoup d'exclusivité aujourd'hui mais elle se défend la première console portable OLED (passé aussi sur Switch !)Les jeux les plus impressionnant graphiquement