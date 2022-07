Le monde des pro-gamers est un secteur en constante évolution de nos jours. On retient ainsi beaucoup de joueurs ayant pu se tenir au-dessus de la mêlée même si ce n’est toujours choses facile. Le pro-gamer ou gamer professionnel auquel nous allons faire ici référence n’est autre que le très célèbre Lil Majin, un joueur de très ancien de Tekken qui jusque-là reste dans la course.



Lil Majin, synonyme de King



Le personnage de King faisant partie intégrante de la saga Tekken n’est pas un personnage facile d’utilisation notamment du point de vue de sa liste de coups qui est plus longue que celle des tous les autres personnages et contient tout un tas de techniques aussi complexes que variées. En effet Lil Majin a su adapter son style de jeu à l’usage de ce personnage grâce auquel il s’est fait fait connaître dans plein de tournois sur la scène internationale dont le KIT (Kumite In Tennessee) , le Tekken World Tour, le Tekken Eleague et plus encore… A travers son gameplay de King, on distingue toujours très nettement un mouvement très connu donnant à Lil Majin son originalité en plein combat : il s’agit du Jaguar Step. Ce mouvement lui permet à la fois de se tenir hors de portée des attaques imprévisibles de ses adversaires, mais aussi d’attaquer en même temps. Il est pour l’instant le seul gamer réputé avoir adopté ce style de jeu sans que cela ne le handicape lors des compétitions.



Sa vie privée



Lil Majin est né à Memphis le 16 décembre 1987. Il se voue corps et âme qu’à faire connaître et partager sa passion des jeux-vidéos avec son entourage. Ainsi il participe aux compétitions et à récemment rejoint la Team POK CHOP, le très grand et célèbre utilisateur de Josie, un personnage ayant fait son apparition dans Tekken 7. Son dernier gros challenge a été son combat en tant que finaliste du Tekken Eleague contre Jimmy TRAN, le meilleur utilisateur de Bryan Fury.

