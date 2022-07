Vos articles sur la mise a jour de juillet des différents PS plus, m'ont donnés envie de me replonger dans la PSP.Comme beaucoup j'imagine, c'était la console de Crisis Core, Metal Gear Peace Walker, Locoroco, Socom, et surtout Monster Hunter, que je squattais en Ad hoc avec des potes ou de la famille....C'est quoi vos souvenirs de PSP, ou jeux que vous conseillé de faire sur PSP, Emulateur psp sur VITA ou en rétro compatibilité PS4/PS5 ?Pour vous aider:Et aussi les jeux les plus impressionnant graphiquement de la console:PS:Vous auriez le nom svp ?