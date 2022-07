"Je suis très enthousiaste à l'idée de cette sortie car "Welcome to My Mind" me trotte dans la tête depuis la sortie du jeu l'année dernière", a déclaré Tim Schafer, fondateur de Double Fine Productions. "J'espère qu'en publiant cette chanson (ainsi que les illustrations inédites et le reste de la bande-son), je la libérerai aussi de mon esprit pour pouvoir penser à autre chose."

Le jeu Psychonauts 2 est maintenant disponible en préco sur Amazon.À l'intérieur nous retrouverons :-Le jeu-Une pochette extérieure lenticulaire-Une couverture réversible-Un set de six cartes d'art recto-verso-Un set de six autocollants premium-Un code pour découvrir des sur les coulisses du jeu