Bonsoir, je me permet tout comme Fretide de faire un article en réponse aux insultes et à la censure opérées par un certain membre du nom de Negan.Mon dernier commentaire datant de 21h40 ayant été censuré par ce dernier. Je me permet de l'écrire de nouveau ici en ouvrant le débat."@Negan Il n'y a plus de ban depuis un moment en effet, sinon cela ferait un bail que tu aurais disparu de Gamekyo mon gars...Tu insultes à tout va sans aucun problème et te permet de censurer désormais. Deux motifs de bannissements donc oui nous pouvons aisément dire qu'il n'y a plus de modération sur Gamekyo désormais et ce depuis quelques temps."La censure et les insultes seraient-elles donc désormais autorisées sur Gamekyo ?