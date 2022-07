La presse américaine a pu lâcher les premières impressions sur Xenoblade 3 que vous pouvez retrouver ici (sur les quelques previews que j'ai lu, aucune ne fait mention de l'histoire ou des personnages que l'on rencontre)Ce qu'il en ressort:- Un système de combat amélioré par rapport a Xenoblade 1 et 2 mais très (trop) profond au fil des heures au point qu'on oublie d'utiliser certaines techniques apprises en début de jeu (pour certains c'est très cool et jouissif, pour d'autres c'est un peu casse-tête car il y a trop de possibilité)Les fusions (ouroboros) réserveraient des surprises au fil du jeu.- L'interface est très consistante (??) mais fini par se révéler très bien pensé après quelques heures.- Techniquement ce serait le meilleur jeu de Monolith (sur Switch), le jeu serait stable sur TV (bien que Monolith semble avoir atteint la limite du hardware, cela se voit sur les ennemis affichés à l'écran qui se trouvent à une grande distance).- En mode portable, il y a des changements de résolutions qui sont légèrement perceptibles mais ça n'affichera pas la bouillie qu'on a pu voir dans Xenoblade 2. Ce serait très propre pour le jeu nomade.- Musicalement, c'est du même tonneau que Xenoblade 1 et 2 donc très bon.- Le monde a exploré est aussi à l'image des précédents volets: l'impression d'immensité est toujours bien présente tout le long du jeu.- Durée de vie idem: on en aurait pour +/- 100 heures