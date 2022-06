ELDEN RING – LES TOMES DU SAVOIR, VOLUME I :L’ENTRE-TERRE







Le premier volume des tomes du savoir d’Elden Ring, par Future Press, est un guide complet de L’Entre-terre.

Dans ses pages, découvrez les secrets que renferment tous les recoins de cette contrée fantastique, qu’il

s’agisse du monde ouvert, des donjons ou des zones souterraines. Toutes les régions du jeu, ainsi que ses PNJs,

sont présentés minutieusement. Ce livre à couverture rigide de haute qualité au design soigné contient plus de

100 cartes détaillées.



Apprenez à jouer

Au début du guide, vous trouverez une présentation détaillée de tous les éléments de gameplay du jeu et de ses

mécaniques. Découvrez tous les secrets nécessaires pour traverser et explorer ces terres d’une main de maître.



Explorez tous les recoins de l’Entre-terre

Le chapitre « Guide du monde » vous présentera l’Entre-terre dans sa totalité, dévoilant l’échelle colossale du jeu

une région après l’autre. Ensuite, le chapitre « Guide des donjons » vous aidera à parcourir ces grandes structures

labyrinthiques en vous proposant des cartes très détaillées qui vous révéleront leurs moindres secrets. Ce guide

deviendra un compagnon indispensable dans votre exploration du jeu, en vous aidant à progresser vers ses multiples

fins grâce à des parcours minutieux qui mettent en avant les zones et détails que vous pourriez facilement

manquer.



Rencontrez tous les habitants de l’Entre-terre

Le grand chapitre dédié aux PNJs fait la part belle aux personnages complexes qui peuplent l’Entre-terre. Toutes

leurs quêtes sont répertoriées, ainsi que les différents embranchements possibles. Cette section contient également

toutes les lignes de dialogues cruciales des PNJs, pour vous permettre de ne jamais passer à côté d’un

indice important.



Un ouvrage de référence

Le but principal des tomes du savoir est d’établir une chronique complète du monde d’Elden Ring, tout en vous

fournissant des statistiques et des informations issues directement de l’équipe de développement du jeu chez

FromSoftware. Ces volumes seront enrichissants même pour les personnes qui connaissent déjà très bien le

jeu. Dans cette optique, le premier volume contient une section dédiée au lore du jeu, qui présente son histoire

énigmatique de façon ordonnée.



Une oeuvre de haute qualité

Ce guide à couverture rigide est imprimé sur du papier haut de gamme et utilise un processus de reliure extrêmement

résistant. Il est accompagné d’un grand poster à deux faces de la carte du monde du jeu et contient un

signet afin de vous permettre de reprendre facilement votre lecture.



ELDEN RING – LES TOMES DU SAVOIR, VOLUME II: L’ÉCLATEMENT









Le deuxième volume des tomes du savoir de Elden Ring, par Future Press, porte sur les nombreuses créatures

qui peuplent le monde du jeu, ainsi que sur l’arsenal que vous pouvez obtenir pour les affronter. Ce beau guide à

couverture rigide répertorie tous les ennemis et les boss auxquels vous devrez faire face, ainsi que chaque type

d’arme disponible, le tout accompagné de statistiques et d’illustrations.



Maitrisez le combat

Le premier chapitre est une introduction approfondie au combat du jeu. Si vous souhaitez apprendre à prendre en

main toutes les facettes de celui-ci, c’est ce guide qu’il vous faut : nous vous aiderons à dominer tous les styles

de combat.



Le bestiaire

L’Entre-terre regorge de bêtes en tout genre, et nous les cataloguons toutes minutieusement dans ces pages.

Découvrez des stratégies de combat éprouvées qui ne dépendent pas d’objets ou de compétences spécifiques

et qui s’adaptent à tous les styles de jeu. Venez à bout de tous les ennemis qui vous barrent la route, qu’il

s’agisse de la créature la plus pitoyable qui soit ou des porteurs de fragments en personne.



L’armement

Elden Ring vous offre une panoplie d’armes au corps à corps, de sorts, d’armures et de capacités spéciales à découvrir.

La quantité de possibilités à votre disposition est vraiment impressionnante. Nous vous présentons tout

cet arsenal dans un format facile à consulter, avec des statistiques complètes pour chaque niveau d’amélioration.

De quoi vous aider à développer votre personnage en toute simplicité.



Un guide complet

Tout comme le premier volume, ce guide a pour vocation d’offrir une chronique approfondie d’Elden Ring et de

servir d’ouvrage de référence. Facile à lire et à prendre en main, cet ouvrage est rempli d’informations intéressantes

même pour les personnes ayant déjà fini le jeu. Dans cet esprit, ce deuxième volume contient une interview

exclusive avec Hidetaka Miyazaki, le directeur d’Elden Ring.



Une oeuvre de haute qualité

Ce guide à couverture rigide imprimé sur du papier haut de gamme et au processus de reliure extrêmement

résistant est une vraie pièce de collection. Il est accompagné de quatre oeuvres d’art conceptuel soigneusement

sélectionnées et contient un signet afin de vous permettre de reprendre facilement votre lecture.

Les guides du jeu Elden Ring sont disponibles en préco sur la Fnac pour 44.95€. Chaque volume contient plus de 500 pages en français.