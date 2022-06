Je trouve le concept vraiment top car moi qui a cluster de 3 Dell Optiplex 9020 Micro avec port M.2, je vais en plus avoir les avantages d'un PC bureautique avec ports PCIE.J'imagine des cas d'usage comme ajouter une carte réseau pour en faire un routeur/pare-feu ou bien un GPU pour faire du cloud gaming et du VDIPas très esthétique mais il y a moyen de bien camouflerPuis surtout, ça rend ces appareils évolutifs comme un PC au format standard.

posted the 06/30/2022 at 08:41 AM by sussudio