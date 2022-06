A fortiori bonsouéreUne occasion se présente a moi pour avoir la ONE gratis ou XSX pas cher. Étend sur PC, je n'ai en théorie pas besoin de ONE/XSX mais redonné vie avec un jolie lifting a mes galettes XBOX 360, je dit oui1- Est ce que la liste/nombre de jeux 360 compatible est la même pour la ONE/XSX ou l'une en a plus que l'autre ?2- Vu qu'il s'agit de lifté des jeux 720p, le rendu amélioré est pareil ou la XSX a un avantage ?Merci

posted the 06/29/2022 at 03:43 PM by marcelpatulacci