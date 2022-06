Peut-être que beaucoup l'ont oublier mais lors des premières présentation de la Playstation 2 en 1999, l'une des fonctionnalités les plus mises en avant avec le DVD est celle d'ordinateur personnel.En effet, la Playstation 2 peut se transformer en ordinateur personnel avec Linux comme OS.C'est l'une des raisons qui ont mis Microsoft en alerte, le fait que la Playstation en plus d'être une console disponible dans de nombreux foyers puisse devenir un ordinateur et faire concurrence aux PC sous Windows.Légende ou pas, je l'ignore mais c'était indiqué dans le livre "Inside Xbox" de mémoire et même dans la presse de l'époque.PS : ça fait du bien de plus aborder du wokisme, haaaaa