Pas mal cette nouvelle carte de chez AMD en low profile, sachant qu'on la trouve pour 150 euros depuis ces derniers jours.J'entend déjà les "gniagniagnia c'est pas du Nvidia" ou "gniagniagnia mieux vaut une RTX".Là clairement, l’intérêt de cette carte est qu'elle soit compatible avec les PC SFF de chez Dell, Lenovo et HP car ces petits bâtards au lieu de laisser deux ports PCIE x16, désormais il y en a qu'un seul qui est du coté de l'alimentation.Depuis les PC Intel de 4th gen ils nous font le coup donc obliger de se rabattre sur des GT 1030 à peine moins puissante qu'une GTX 750 Ti.Mais manifestement avec cette carte low profile, on est du niveau d'une GTX 1650.Ça m'arrange bien car je compte faire du cloud gaming avec Proxmox VE (machine virtuelle avec accès au GPU et streaming avec Parsec) voir d'avoir mon propre VDI (instance bureautique à distance avec accélération graphique) et d'avoir sur le port PCIE x4 une carte dual NIC gigabit ethernet en SR-IOV.Merci AMD, merci merci. Manque plus que le SR-IOV supporté par vos cartes graphiques et vous allez attirer un paquet de monde vers vous.Note : le SR-IOV permet d'afficher de multiples fonctions virtuelles (VF) à l'hyperviseur, ce qui permet de partager le périphérique physique à plusieurs machines virtuelles simultanément avec un accès direct au périphérique sans émulation ou para-virtualisation. C'est ce que fait Nvidia avec les cartes Quadro et Tesla par exemple.