Avec le krach du marché des crypto-monnaies, c'est des tonnes de cartes graphiques qui se retrouve sur le marché de l'occasion faute de rentabiliser l’énergie dépensé par les serveurs minant de la crypto.Utiliser ces cartes surpuissantes pour miner de la crypto ou simplement pour jouer, quel gâchis...On peut faire tellement de choses avec ces cartes. On peut subdiviser le périphérique en de nombreuses cartes graphiques virtuelles pour une utilisation simultanée par les machines virtuelles et les conteneurs.On peut faire du du gaming mais aussi du cloud gaming, du VDI (instance bureautique à distance), du transcodage en streaming, du montage photo et vidéo et j'en passe.Entre ce que font les entreprises et les masses de ces cartes, ça en dis longBon sinon une RTX 3060 à 350 euros sur Ebay, je me demande si c'est le bon prix.