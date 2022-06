Article temporaire (je le supprimerai plus tard).J'avais téléchargé la démo de Tales of Arise sur console il y a quelques temps.J'y ai joué. Le jeu est vraiment beau, plutôt sympa à jouer, mais... ma PS4 Pro fait le bruit d'un réacteur d'un Airbus modèle 540B vendu plein pot dans les années bissextiles (et qu'avec ce jeu-là, je précise que je compte pas encore acheter de PS5 dans l'immédiat).ALORS, je me pose la question :est-ce que le jeu complet est mieux optimisé que ça ou alors c'est vraiment la même chose ?Merci d'avance pour les avis !