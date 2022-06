bon ... j'exagère un peu mais pas loin quand même pour ceux comme moi qui ont payé moins de 50€ l'année (42€ pour moi psnow avril 2022-avril 2023 converti sans surcout en premium jusque avril 2023)Il doit couter 40€ neuf maintenant non?Après c'est sûr qu'à 120€, il faudrait jouer à 3 gros titres + ou moins récents (moins d'un an) pour que ça soit rapidement rentable.Je teste ça ce soir (peut être en stream, on verra).Question : On ne peut plus partager son abo aux autres comptes présent sur la console maintenant ???