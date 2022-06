D'après le compte twitter de TrueGaming, Persona 5 Royal "mais sur Switch" aurait été repéré sur la database de WOG (chaine de magasin en suisse si j'ai bien compris)Heureux hasard de la trouvaille, une jaquette est déjà disponible avec une date de sortie (qui correspond - bien évidemment - à la date de disponibilité sur Xbox Series et PS5) :lolTrueGaming diffuse cette info mais prévient qu'ils n'ont eu aucune confirmation (a noter que +/- 10 jours avant le Summer Game Fest, ils avaient annoncés l'arrivée de Persona 5 Royal sur Xbox et PS5).Affaire à suivre...

posted the 06/19/2022 at 10:59 AM by xenofamicom