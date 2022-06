Dans cette vidéo je me pose la question de savoir si nos actions dans les jeux vidéos influencent notre karma personnel ?

Description de la vidéo: Karma ou karman en sanskrit signifie "acte" ), ou kamma en pali, est l'action sous toutes ses formes, puis dans un sens plus religieux l'action rituelle.



C'est aussi une notion désignant communément le cycle des causes et des conséquences liées à l'existence des êtres sensibles.



Il est alors la somme de ce qu'un individu a fait, est en train de faire ou fera.



Dans les religions orientales ayant adopté le concept de renaissance , lié au fait que les êtres renaissent en fonction de la nature et de la qualité de leurs actes - dans cette vie-ci, mais aussi dans d'autres vies qui se sont déroulées antérieurement.



Ainsi, toute action provoque des effets censés se répercuter sur les différentes vies d'un individu, façonnant ainsi son destin.



La loi du karma est un concept central dans les religions indiennes, en particulier l'hindouisme, le sikhisme, le bouddhisme et le jaïnisme.