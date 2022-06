L'Action-RPG chinois Sword and Fairy 7 alias Sword and Fairy: Together Forever sortira sur PS4 et PS5 le 4 Aout en demat. Une version physique est prevue en Asie comme en Occident. Pas de news concernant la version Xbox.Contrairement a Xuan Yuan Sword 8 qui avait beneficié d'une trad FR, Sword and Fairy 7 sera a premiere vue seulement en anglais.Un nouveau trailer centré sur l'exploration a aussi été devoilé.