Bonjour à tous!Me voilà encore entrain d'upgradé mon système home cinéma!Après 3 ans de loyaux services de mon caisson de basse Klipsch R-10SW, j'ai opté pour leJ'avais besoin d'un gain de place (moins gros) mais plus de puissance aussi, car mon R-10SW été repoussé dans ses limites depuis que j'ai changé d'ampli. Et que dire... j'ai testé rapidement ce "petit" SB-1000Pro, et il envoie sévère!Le bébé délivre 325 W RMS (820 W en crête) contre 150 W RMS (et 300 W en crête) pour mon ancien Klipsch.Réponse en fréquence : 30 à 200 Hz + LFE contre 32 Hz à 120 Hz (-+ 3 dB).Vue qu'il descend plus bas dans les Hz et a l'aide de son ampli intégré, les basses sont beaucoup moins grasse et beaucoup plus fluide, un régale en regardant un film! La simplicité d'utilisation est juste magique, 2mn a peine pour bien le calibré a l'aide du LFE et de l'application mobile disponible sur android et ios.Petit bonus, personnalisation de ma Playstation 5 qui rajoute une grosse touche de charme je trouve.